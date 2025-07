Fine vita attesa la pronuncia della Corte Costituzionale

L’attesa cresce mentre la Corte Costituzionale si prepara a pronunciarsi sul delicato tema dell’eutanasia e del ruolo del medico nella somministrazione del farmaco letale. Questa storica decisione potrebbe rivoluzionare le prospettive sul fine vita in Italia, aprendo un dibattito che coinvolge diritti, etica e umanità. Restate con noi per scoprire cosa cambierà dopo la pronuncia della Consulta.

La Corte Costituzionale ha trattato per la prima volta il tema dell’eutanasia, discutendo il “coinvolgimento diretto del medico nella somministrazione del farmaco letale”. È atteso il parere della Consulta. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Fine vita, attesa la pronuncia della Corte Costituzionale

Oggi è stato presentato il testo della legge sul fine vita, che la Corte costituzionale sollecitava ad adottare sin dal 2019. Per poter accedere al suicidio medicalmente assistito, in aggiunta alle condizioni già poste dalla Consulta nel 2019, il testo prevede anche i Vai su X

Fine vita, per la prima volta l’Eutanasia arriva in Corte costituzionale. Il caso di una 55enne toscana completamente paralizzata. L'associazione Luca Coscioni: "Non può autosomministrarsi il farmaco letale" Vai su Facebook

Fine vita, per la prima volta l’eutanasia arriva alla Corte Costituzionale - Il caso discusso è quello di 'Libera', donna toscana di 55 anni, completamente paralizzata e impossibilitata ad autosomministrarsi il farmaco letale ... Scrive dire.it

Eutanasia, per la prima volta il tema arriva in corte costituzionale - Il caso di 'Libera', paralizzata e impossibilitata ad autosomministrarsi il farmaco letare: "Chiedo che sia un medico a farlo per me" ... Segnala firenzetoday.it