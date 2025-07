Bergamo uomo muore risucchiato dal motore di un aereo

Una tragedia sconvolge Bergamo: un uomo è deceduto tragicamente risucchiato dal motore di un aereo sulla pista dell’aeroporto di Orio al Serio. Un incidente che ha scosso la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza aeroportuale. La vicenda, ancora sotto indagine, ricorda quanto siano imprevedibili e pericolosi gli imprevisti nei luoghi di transito più frequentati. Rimani con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa drammatica vicenda.

Tragedia sulla pista dell’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo. Un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Bergamo, uomo muore risucchiato dal motore di un aereo

