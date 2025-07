Sancho Juve Edoardo Mecca ironico su quanto sta accadendo | Chi ci capisce qualcosa alzi la mano – FOTO

Se la fumosità intorno all’affare Sancho vi confonde, non siete soli: tra trattative infinite e dettagli che sfuggono, chi di noi riesce davvero a capire cosa succederà? Edoardo Mecca, con il suo tocco ironico, ci ricorda che nel mondo del calcio, a volte, l’unica certezza è la confusione. Chi ci capisce qualcosa, alzi la mano… e prepariamoci a scoprire se questa saga avrà un lieto fine!

Sancho Juve, Edoardo Mecca ironico su quanto sta succedendo per il possibile approdo in bianconero dell'esterno inglese. Cosa ha scritto. Attraverso il suo profilo X, Edoardo Mecca ha commentato così quanto sta accadendo in casa Juve per il possibile arrivo di Jadon Sancho. Le sue parole. PAROLE – «Jadon Sancho è ai dettagli, poi manca l'accordo con il Manchester United, poi manca un milione con il giocatore, poi si cerca l'intesa con Conceicao perché la Juve vuole entrambi, poi la trattativa con Sancho entra nel vivo, poi le parti si allontanano, poi Conceicao e Sancho sono alternativi: o uno o l'altro.