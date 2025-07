Brindisi | Palmina Martinelli non si suicidò ma fu uccisa svolta dopo 44 anni

Dopo 44 anni di silenzio e false piste, il caso di Palmina Martinelli sta finalmente prendendo una piega inattesa. La giovane vittima non si tolse la vita, come erroneamente si pensava, ma fu brutalmente uccisa in un tragico delitto che ha sconvolto Brindisi. Questa svolta rivoluzionaria apre nuove prospettive di giustizia e verità , restituendo a Palmina la dignità che le è stata ingiustamente negata nel corso degli anni.

Palmina Martinelli non si tolse la vita: fu ammazzata. A 44 anni dalla morte della 14enne, avvenuta il 2 dicembre 1981, dopo 22 giorni d’agonia in ospedale, arriva una svolta nel caso di Palmina Martinelli, deceduta per le ustioni riportate nell’incendio che devastò la casa nella quale abitava. E restituisce una storia diversa della ragazzina morta arsa viva. Il gip di Bari, Giuseppe Battista, sconfessa così la Cassazione che, nel 1989, aveva stabilito che la ragazzina si fosse suicidata, assolvendo perché il fatto non sussiste i due indagati, indicati dalla ragazzina stessa nei giorni prima della sua morte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brindisi: Palmina Martinelli non si suicidò ma fu uccisa, svolta dopo 44 anni

