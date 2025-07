Omicidio Poggi E’ Giallo | Dopo Chiara 10 Strani Suicidi!

Garlasco, un tranquillo paesino della Lombardia, si è trasformato in un teatro di ombre e misteri dopo il delitto di Chiara Poggi nel 2007. Tra inquietanti suicidi e segreti celati, la comunità sembra intrappolata in un passato che non vuole morire. Cosa si nasconde dietro questa serie di eventi? Un’indagine che svela i segreti di un paese che, ancora oggi, non dimentica.

Garlasco e la scia inquietante di suicidi dopo il delitto Poggi: un'inchiesta sui segreti di un paese che non dimentica. Garlasco, il paese che non dimentica: tra misteri e inquietudini mai sopite. C'è un luogo in Lombardia dove il tempo sembra essersi inceppato in un giorno d'estate del 2007. Garlasco: cinquemila abitanti, campagna piatta e silenzi rumorosi. Tutto qui pare ancora girare attorno a quel mattino tragico in cui Chiara Poggi fu trovata senza vita nella villetta di famiglia. Ma ciò che inquieta di più è la lunga ombra che quel delitto ha proiettato sul paese: una scia di morti improvvise, silenzi soffocati e un dolore che non si lascia dimenticare.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Omicidio Chiara Poggi, sempre più "giallo" a Garlasco: inquietante la pista dei suicidi legati a "pesanti" segreti. Verso la riesumazione del corpo di un amico d'infanzia di Sempio? Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, le morti misteriose dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Più di dieci suicidi e tutti si conoscevano; Delitto di Garlasco, la nuova pista sugli strani suicidi nella cittadina: tutte le morti sospette nel mirino degli inquirenti; Garlasco, le teorie alternative sul delitto di Chiara Poggi: tra santuario, suicidi e impronte scomparse.

Garlasco, il mistero dei suicidi dopo il delitto di Chiara Poggi - Corrado Cavallini, medico di base di Garlasco, trovato morto nel 2012 dopo essersi iniettato una dose letale. Come scrive tag24.it

L’omicidio Poggi e la spazzatura di Garlasco: perché scoprire quando è stato bevuto l’Estathé fa la differenza - Per sciogliere alcuni dubbi sull'omicidio di Chiara Poggi bisognerebbe capire con certezza l'orario preciso in cui sarebbero stati consumati gli oggetti ... Si legge su fanpage.it