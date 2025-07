Fluminense-Chelsea dove vederla oggi in TV e streaming | orario formazioni ufficiali e canale TV

Non perdere l'occasione di seguire in diretta uno degli incontri più attesi del Mondiale per Club: Fluminense contro Chelsea! Scopri dove e come seguire questa emozionante semifinale, con orario, canale TV, streaming e formazioni ufficiali. Preparati a vivere ogni momento di questa sfida internazionale che promette spettacolo e adrenalina: continua a leggere per tutti i dettagli.

Fluminense-Chelsea è il match valido per la semifinale al Mondiale per Club. La sfida tra la squadra brasiliana e quella inglese si giocherà oggi, martedì 8 luglio, alle ore 21:00 italiane. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fluminense-Chelsea: formazioni, dove vederla, canale tv, diretta streaming - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti il grande scontro tra Fluminense e Chelsea, questa guida ti fornirà tutte le informazioni sulle formazioni, canali TV e piattaforme streaming per seguire in diretta questa emozionante semifinale del Mondiale per Club FIFA.

