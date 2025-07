Trump accusa Putin | Dice un sacco di stronzate sta uccidendo molti uomini E cambia idea sullo stop alle armi a Kiev

La mossa riflette la complessità delle scelte strategiche in un contesto di tensione globale, dove le posizioni possono cambiare rapidamente. Donald Trump, dopo aver annunciato la sospensione delle armi all’Ucraina, ora torna sulle sue decisioni, sottolineando l’importanza di sostenere Kiev nella sua lotta. Un gesto che accende nuovamente il dibattito sulla politica estera americana e le alleanze internazionali.

Donald Trump fa retromarcia sullo stop alle armi a Kiev. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l’interruzione delle forniture militari all’Ucraina, il presidente Usa è tornato sui suoi passi: “ Invieremo altre armi. Dobbiamo farlo. Devono essere in grado di difendersi. Ora vengono colpiti molto duramente “, ha detto ai giornalisti a margine del colloquio alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. La mossa riflette la frustrazione del tycoon nei confronti di Vladimir Putin e del suo rifiuto di arrivare a una tregua in tempi brevi: “Non sono affatto contento. Sono deluso, francamente, che non si sia fermato”, si è sfogato Trump a proposito del leader russo in un successivo briefing coi cronisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it