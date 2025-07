Juventus Next Gen interesse dall’Inghilterra e dalla Serie B per Di Biase | il bianconero è felice a Torino e la sua priorità resta la Juve Tutti i dettagli sul suo futuro

Gianmarco Di Biase, giovane talento della Juventus Next Gen, sta attirando l’interesse di club dall’Inghilterra e dalla Serie B, ma il suo cuore batte ancora per Torino. Dopo un prestito di successo alla Pergolettese, il 2005 torna con entusiasmo in bianconero, deciso a scrivere nuove pagine di successo. Ma quali sono i dettagli sul suo futuro e le sue ambizioni più profonde? Scopriamo insieme cosa dice l’agente e quali sono i prossimi passi del talento juventino.

di Nicolò Corradino Juventus Next Gen, interesse dall’Inghilterra e dalla Serie B per Di Biase: le dichiarazioni in esclusiva dell’agente. Dopo il prestito alla Pergolettese, Gianmarco Di Biase torna in bianconero con tanta voglia di iniziare la nuova stagione con la Juventus Next Gen. Il talento classe 2005 ha stupito nella scorsa prima parte di stagione con la Primavera mostrando di essere tornato al 100% dopo la rottura del crociato. Come dichiarato in esclusiva a dall’agente dell’attaccante, Samuele Mura, sul calciatore c’è l’interesse anche di alcuni club inglesi e italiani ma la priorità resta la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, interesse dall’Inghilterra e dalla Serie B per Di Biase: il bianconero è felice a Torino e la sua priorità resta la Juve. Tutti i dettagli sul suo futuro

