Antony prende una decisione importante tra i colloqui di trasferimento del Manchester United

Antony, talento emergente e protagonista indiscusso tra i trasferimenti del Manchester United, si trova ora di fronte a una decisione cruciale che potrebbe cambiare il suo destino nel calcio europeo. Dopo tre stagioni intense in Inghilterra, il brasiliano sembra aver individuato in La Liga l’ambiente ideale per esprimersi al massimo. Ma cosa deciderà Antony? La risposta potrebbe riscrivere le sue prospettive future e il suo percorso professionale.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Manchester United non ha fatto un ottimo caso per portare il meglio dai calciatori negli ultimi anni. Forse nessuno del loro attuale elenco, al di là del Marcus Rashford fuori anno, rende questo caso così come la star di sfilatta Antony. Dopo tre stagioni torride a Manchester, il brasiliano sembra aver trovato una casa di calcio molto più adatta a La Liga. Il 25enne ha goduto di una notevole stagione di debutto con Real Betis, registrando nove gol e cinque assist in 26 partite (in tutte le competizioni) nel 202425. Club Apparizioni Contributi degli obiettivi Ajax 82 46 Manchester United 96 17 Real Betis 26 14 * Statistiche di contributo degli obiettivi di Antony per gentile concessione di TransferMarkt