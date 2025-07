UFFICIALE Chiellini l’annuncio che spiazza i tifosi della Juve

Giorgio Chiellini, l’ex capitano della Juventus, ha sorpreso tutti con il suo annuncio ufficiale, lasciando i tifosi bianconeri senza parole. Dopo aver atteso un ruolo di primo piano nella “nuova Juve”, il suo messaggio, carico di orgoglio, scuote le aspettative e apre nuovi scenari. Ecco tutti i dettagli di questa decisione che potrebbe cambiare il futuro del club e delle sue stelle.

Il post dell'ex capitano bianconero e l'annuncio del club. Ecco tutti i dettagli "Sono orgoglioso". L'annuncio di Giorgio Chiellini spiazza o quantomeno scuote un po' se non abbastanza l'ambiente Juve e i tifosi bianconeri. UFFICIALE Chiellini, l'annuncio UFFICIALE che spiazza i tifosi della Juve (Screen LAFC.com) – Calciomercato.it Tutti si aspettavano un ruolo di primo piano dell'ex capitano nella 'nuova Juve' post Cristiano Giuntoli. Invece John Elkann ha scelto Damien Comolli – che notoriamente ama avere il controllo pressoché totale del management – come figura chiave e cardine dell'ennesima rivoluzione a tinte bianconere, con Chiellini nominato come Director of Football Strategy.