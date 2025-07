Chi sono gli ex importanti delle gemelle Kessler e perché non si sono mai sposate?

Le gemelle Kessler, icone della canzone e del varietà italiano, hanno sempre attirato l’attenzione non solo per il talento, ma anche per le loro storie d’amore complesse e affascinanti. Alice e Ellen, infatti, sono rimaste single per tutta la vita, scegliendo di dedicarsi alla carriera piuttosto che al matrimonio. Ma chi sono stati gli ex importanti che hanno incantato i loro cuori? Scopriamo insieme le relazioni che hanno segnato la loro vita sentimentale.

Alice Kessler fu prima la fidanzata del cantante francese Marcel Amont e poi la compagna dell'attore e regista Enrico Maria Salerno. Ellen Kessler, invece, ha avuto una lunga relazione, durata per la precisione venti anni, con l'attore Umberto Orsini. Mentre recitava in «Viola, violino e viola d'amore», commedia musicale di Garinei e Giovannini del 1967, Alice Kessler conobbe Enrico Maria Salerno. Se ne innamorò, ma l'attore era ancora sposato con la sua prima moglie, Fioretta Pierella (da cui ebbe i figli Giovan Battista, Eduardo, Petruccio e Nicola). Provarono comunque a portare avanti la loro storia, ma dopo quattro anni il rapporto naufragò.

