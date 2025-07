Il 5G di Very è per tutti per sempre | le nuove offerte

Il futuro è già qui, e Very Mobile lo rende accessibile a tutti con le sue nuove offerte 5G, senza costi aggiuntivi. Dal 8 luglio, sia i nuovi arrivi che i clienti di lunga data potranno navigare alla massima velocità, scegliendo tra opzioni fino a 30 Mbps o full speed. Una vera rivoluzione nel modo di connettersi, pensata per portare la tecnologia più avanzata nelle mani di tutti. La connessione veloce non è mai stata così vicina.

ROMA – Very Mobile annuncia una grande novità per i nuovi e per i già clienti: a partire dall’8 luglio, tutte le offerte sono in 5G. Una ulteriore conferma dell’attenzione del brand verso i propri clienti che rende accessibile a tutti la tecnologia senza costi aggiuntivi. I nuovi clienti Very potranno scegliere tra offerte in 5G fino a 30 Mbps di velocità o full speed. Il 5G full speed sarà comunque disponibile, per vecchi e nuovi clienti con offerte in 5G fino a 30 Mbps, attivando l’opzione Very Full Speed 5G, gratuitamente per il primo mese e successivamente a 0,99 euro al mese. In questo modo navigheranno alla massima velocità disponibile del 5G. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il 5G di Very è per tutti, per sempre: le nuove offerte

In questa notizia si parla di: very - offerte - tutti - clienti

Sesso e droga con i soldi delle offerte dei fedeli, don Francesco Spagnesi deve ripagare la parrocchia: l’accordo con il maxi-sconto - L’ex parroco don Francesco Spagnesi, coinvolto in uno scandalo legato a sesso e droga finanziati con le offerte dei fedeli, ha raggiunto un accordo economico per risarcire la parrocchia.

SUPER SCONTI FIDELITY APP Scarica subito l’app bit.ly/Maurys-app Solo per i nostri clienti Fidelity App, offerte imperdibili come lo SHAMPOO HYDRA VIVA a soli 0,79€ ? Affrettati, offerta valida solo fino al 15 Giugno! Vai su Facebook

Oooooook, Very Mobile Vai su X

Very Mobile regala il 5G a tutti i suoi clienti, ma c’è un bel “ma”; Very Mobile attiva il 5G per tutte le offerte. Ma occhio al 5G “cappato”; Very Esclusiva a 4,99 euro al mese adesso con 5G limitato, rimane primo rinnovo gratuito.

Very Mobile: il 5G ora è attivo su tutte le offerte, ma a che velocità? - Very Mobile rende tutte le offerte compatibili con il 5G senza costi aggiuntivi, confermando trasparenza e qualità per nuovi e vecchi clienti. Da tech.everyeye.it

Very Mobile estende fino a novembre le offerte imperdibili per i clienti - Inizialmente, queste offerte avrebbero dovuto scadere il 21 ottobre 2024, ma ora gli utenti interessati hanno tempo fino al 4 novembre 2024 per approfittarne. Come scrive assodigitale.it