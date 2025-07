L’Ue pronta a stanziare altri 100 miliardi per Kiev | l’idea per il prossimo bilancio

L’Europa si prepara a un impegno finanziario senza precedenti per sostenere l’Ucraina, con un potenziale fondo da 100 miliardi di euro annunciato da Bruxelles. Emmanuel Macron ribadisce il sostegno incondizionato di Parigi, mentre le recenti indiscrezioni indicano una forte volontà comunitaria di rafforzare la resistenza di Kiev. Una strategia che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici e riscrivere il ruolo dell’Europa nel conflitto. Ma cosa ci riserverà il futuro?

“Gli europei non abbandoneranno mai Kiev “. È chiaro il messaggio lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron nel corso della sua visita a Westminster. Le sue parole trovano conferma nell’indiscrezione pubblicata da Bloomberg secondo la quale Bruxelles sta valutando la creazione di un fondo da 100 miliardi di euro per sostenere l’ Ucraina. Una mossa che arriva dopo i tentennamenti mostrati periodicamente da Donald Trump che hanno fatto temere all’Ue di poter rimanere presto da sola e senza un piano di supporto alla resistenza contro l’invasione russa. L’importo, scrive il portale finanziario americano, sarà incluso nella prossima proposta di bilancio settennale dell’Unione che verrà presentata entro la fine del mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’Ue pronta a stanziare altri 100 miliardi per Kiev”: l’idea per il prossimo bilancio

In questa notizia si parla di: miliardi - kiev - pronta - stanziare

Sostegno a Kiev, industria e 98 miliardi di scambi di beni: tutti i dossier Roma-Parigi - Roma e Parigi intensificano il sostegno a Kiev, con 98 miliardi di scambi commerciali sul tavolo. Ma non è solo politica: dietro i grandi temi si nasconde un tessuto economico robusto, con 4.

Ucraina: Onu pronta a stanziare 3,22 miliardi di euro in aiuti; 'Trump annuncerà l'intesa sulle terre rare con Kiev'. Zelensky 'pronto a lavorare con il presidente Usa per la pace' - LIVEBLOG; Il Consiglio di sicurezza Onu adotta la risoluzione Usa con il sostegno alla Russia - Aggiornamento del 24 Febbraio delle ore 23:31.

Ucraina: Onu pronta a stanziare 3,22 miliardi di euro in aiuti - Ucraina: Onu pronta a stanziare 3,22 miliardi di euro in aiuti Un ex soldato osserva gli edifici distrutti dai recenti attacchi russi a Kiev, 20 dicembre 2024 - Lo riporta it.euronews.com

Video. Ucraina: Onu pronta a stanziare 3,22 miliardi di euro in aiuti - Incontro a Kiev tra alti funzionari della Nazioni Unite e Zelensky per discutere di un pacchetto di aiuti all'Ucraina. Riporta it.euronews.com