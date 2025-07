Azzano scontro con un furgone | muore 51enne in sella a uno scooter

Tragedia in provincia di Bergamo: una donna di 51 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale ad Azzano San Paolo. Mentre percorreva la Cremasca in sella al suo scooter, il destino ha deciso di cambiare improvvisamente le sue sorti all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII, coinvolgendo anche un furgone Opel. Una scena drammatica che ha scosso tutta la comunità , lasciando aperti numerosi interrogativi sul rispetto delle norme stradali.

Azzano. Una donna di 51anni è morta nella serata di martedì 8 luglio, intorno alle 19, in seguito ad un tragico incidente sulla Cremasca ad Azzano San Paolo. La donna viaggiava in direzione Zanica in sella a uno scooter Kymko Like quando all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII si è scontrata contro un furgone Opel. Lei è morta, mentre il 33enne al volante del minivan è stato soccorso in codice verde. Sul posto ci sono i carabinieri e i vigili del fuoco. Intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso.  Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Azzano, scontro con un furgone: muore 51enne in sella a uno scooter

