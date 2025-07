Slow Horses | la serie con Gary Oldman rinnovata per una stagione 7

Sei appassionato di spionaggio e umorismo noir? La serie cult Slow Horses, con Gary Oldman nei panni del cinico Jackson Lamb, si prepara a tornare per una settima stagione su Apple TV+. Basata sui romanzi di Mick Herron, questa commedia dark ha conquistato premi come Emmy e BAFTA. E l’avventura continua: cosa riserverà il futuro ai reietti dell’MI5? Restate sintonizzati, perché le nuove vicende sono alle porte!

Apple TV+ ha rinnovato la serie drammatica di spionaggio dalla comicità dark Slow Horses per una settima stagione che sarà composta ancora una volta da sei episodi. Vincitrice di Emmy e BAFTA Award, la serie è basata sui romanzi di successo di Mick Herron e vede Gary Oldman nei panni dell’intrattabile e trasandato Jackson Lamb, che guida una banda di reietti dell’MI5 soprannominati “slow horses” (cavalli lenti), tra cui River Cartwright ( Jack Lowden ), Roddy Ho ( Christopher Chung ), Louisa Guy ( Rosalind Eleazar ) e Catherine Standish ( Saskia Reeves ), i quali finiscono coinvolti in intrighi investigativi che mettono in pericolo la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Nessuno mette Jackson Lamb in un angolo. AppleTV rinnova SLOW HORSES per la Stagione 7, basata sul romanzo "Bad Actors". Con la 5ª in arrivo questo 24 Settembre e la 6ª già in produzione, la serie con Sir Gary Oldman non smette di appassionare! #S Vai su X

