Crotone inaugurato il murale più lungo d’Europa realizzato con 80.000 tappi di plastica

Crotone si trasforma in un grande museo a cielo aperto con l'inaugurazione del murale più lungo d’Europa, realizzato con 80.000 tappi di plastica. Un capolavoro di arte contemporanea che unisce creatività e sostenibilità, firmato dall’artista internazionale Oscar Olivares. Questa iniziativa dimostra come l’arte del terzo millennio abbracci elementi non convenzionali per raccontare storie e sensibilizzare. Il progetto, promosso dal...

L’arte del terzo millennio realizzata sempre più a cielo aperto e con componenti di ogni specie oltre ai normali colori. Artisti del terzo millennio che colorano le parete delle Città con immaggini vari. A Crotone è stato inaugurato questo pomeriggio, in viale Magna Grecia, il murale più lungo d’Europa nel suo genere: 80.000 tappi di plastica per un’opera d’arte unica firmata dall’artista internazionale Oscar Olivares. Un progetto promosso dal Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini e delle Ragazze e dei Ragazzi condiviso dal Comune di Crotone e finanziato da Akrea. Presenti all’evento il sindaco Voce, la presidente del CC. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crotone, inaugurato il murale più lungo d’Europa realizzato con 80.000 tappi di plastica

In questa notizia si parla di: crotone - inaugurato - murale - lungo

Assessorato alle Politiche Sociali Ambito Sociale di Crotone 3 luglio 2025 dalle ore 9.00 Piazza Europa - Papanice Vai su Facebook

Crotone, inaugurato il murale più lungo d’Europa realizzato con 80.000 tappi di plastica; Il murale più lungo d’Italia creato da Noah nel borgo medievale di Arena nel Vibonese; Questa sera a Crotone l’inaugurazione del murale più grande d’Europa realizzato con 80.000 tappi di plastica.

Sarroch: Inaugurato il grande murale del rio Is Cannas - L'Unione Sarda.it - Quasi duecento metri di lunghezza, tante le persone coinvolte nella sua realizzazione: è stato inaugurato il grande murale lungo la passeggiata del rio Is Cannas, progetto che fa parte della ... Segnala unionesarda.it

Sarroch, verrà inaugurato sabato il murale lungo rio Is Cannas - Bambini e ragazzi di tutte le età, ma anche tanti adulti: proseguono i lavori iniziati ieri per la realizzazione del mega murale lungo la passeggiata del rio Is Cannas. Si legge su unionesarda.it