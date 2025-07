Sinner sospiro di sollievo a Wimbledon Cahill | Sta bene

Buone notizie per gli appassionati di tennis: Jannik Sinner, reduce da un infortunio al gomito durante gli ottavi di Wimbledon, sta mostrando segnali incoraggianti. Dopo aver effettuato una risonanza magnetica e un allenamento indoor, l'azzurro si prepara con determinazione ai quarti contro Ben Shelton. La sua tenacia e il suo spirito sportivo potrebbero fare la differenza in questa sfida cruciale, alimentando speranze e entusiasmo tra i tifosi.

(Adnkronos) – Buone notizie e allenamento indoor per Jannik Sinner oggi, 8 luglio, alla vigilia del match dei quarti di finale a Wimbledon contro Ben Shelton. L'azzurro, dopo l'infortunio al gomito rimediato ieri negli ottavi contro Grigor Dimitrov, stamattina si è sottoposto ad una risonanza magnetica. E nel pomeriggio ha sostenuto un leggero allenamento indoor, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

