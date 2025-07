Trump l' Ue ci sta trattando bene entro 2 giorni la lettera

Donald Trump ha affermato che l'Unione Europea sta mostrando un atteggiamento molto più favorevole nei confronti degli Stati Uniti, durante una riunione di governo. Con entusiasmo ha annunciato che entro due giorni potrebbe essere inviata una lettera ufficiale alla Ue, chiarendo le modalità dei futuri dazi sull’export europeo. Un segnale che potrebbe segnare una svolta nelle relazioni commerciali transatlantiche, lasciando intravedere nuove prospettive di negoziazione e dialogo.

"La Ue ora ci sta trattando molto bene": lo ha detto Donald Trump in una riunione di governo, riferendo dei contatti avuti con la presidente della commissione europea e annunciando che "probabilmente siamo a due giorni dall'invio della lettera alla Ue" che preciserà l'entità dei dazi sull'export europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, l'Ue ci sta trattando bene, entro 2 giorni la lettera

