WWE | Jonathan Coachman boccia l’ultimo promo di Lyra Valkyria

Jonathan Coachman non ha nascosto la sua delusione per il recente promo di Lyra Valkyria in WWE Monday Night RAW. Durante il segmento con Bayley e Becky Lynch, Valkyria ha cercato di lasciare il segno in vista di Evolution, ma il suo intervento non ha convinto i fan né gli esperti. La sua performance è stata al centro di discussioni accese, suscitando una riflessione sul suo potenziale futuro nel roster principale. Riuscirà Lyra a riscattarsi nelle prossime settimane?

Jonathan Coachman, non ha nascosto la delusione per il promo di Lyra Valkyria avvenuto durante l'ultimo episodio di Monday Night RAW. Valkyria ha preso parte a un segmento con Bayley e la Campionessa Intercontinentale Becky Lynch, in vista del Triple Threat Match per il titolo di "The Man" a Evolution. Durante la puntata, le tre si sono confrontate in un acceso scambio verbale che è poi degenerato in una rissa. Il promo è iniziato con Becky Lynch che si rivolgeva al WWE Universe, ma ben presto è stata raggiunta sul ring da Bayley. Poco dopo, è arrivata anche Lyra Valkyria, che ha provocato entrambe le veterane dichiarando che avrebbe "salvato il titolo da queste due delusioni" a Evolution.

