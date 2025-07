Meteo scatta l’allerta per 15 Regioni | previsti temporali con tuoni e fulmini

Dopo giorni di caldo soffocante, la natura si prepara a cambiare volto: scatta l’allerta meteo per ben 15 regioni italiane, con temporali, tuoni e fulmini che porteranno un’improvvisa boccata di frescura. La concentrazione di piogge e vento non fa distinzioni, coinvolgendo diverse zone del Paese. Restate aggiornati e preparatevi a vivere questo spettacolare ma potente capovolgimento climatico.

Dopo giorni dove si è vissuto un caldo opprimente, c’è stato un repentino cambiamento. È prevista allerta meteo per ben 15 Regioni, dove sono attese piogge e temporali con tuoni e fulmini. ALLERTA PER 15 REGIONI – Bollino arancione per Lombardia e Veneto. Allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: allerta - regioni - meteo - temporali

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 maggio: le regioni a rischio - Domani, 17 maggio, l'Italia si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche avverse con un'allerta meteo gialla per temporali.

Allerta meteo domani (8 luglio) in 14 regioni per violenti temporali Vai su Facebook

Maltempo, allerta meteo oggi per temporali: le Regioni a rischio Vai su X

Maltempo, allerta meteo in 14 regioni. In 7 bloccati sul Piave vengono salvati da un elicottero; Allerta meteo oggi in 14 regioni per violenti temporali ed eventi estremi. Ecco dove e quando; Italia tra caldo e maltempo, le ultime notizie in diretta | Continua l'allerta meteo per 12 Regioni. Frana investe due auto in val Senales. Allagamenti in Friuli-Venezia Giulia. Temporali nel Napoletano.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 9 luglio: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla domani, mercoledì 9 luglio. Lo riporta fanpage.it

Allerta meteo oggi in 14 regioni per violenti temporali ed eventi estremi. Ecco dove e quando - Allerta maltempo, per il rischio di temporali oggi, martedì 8 luglio, su 14 regioni italiane. Da msn.com