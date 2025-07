Evenepoel | Non vedo l’ora che arrivi domani Posso recuperare i 58 secondi a Pogacar

L’adrenalina è alle stelle nella quarta tappa del Tour de France 2025! Pogacar sfodera una performance imperdibile, conquistando la sua centesima vittoria e lasciando il pubblico senza fiato. Evenepoel, pronto a recuperare i 58 secondi di svantaggio, guarda con speranza al futuro, mentre lo spettacolo si infiamma nel cuore di Rouen. La corsa è appena iniziata e le emozioni promettono di continuare a sorprenderci.

La quarta tappa del Tour de France 2025, la Amiens Métropole-Rouen si conclude con una pagina di storia del ciclismo contemporaneo. Tadej Pogacar attacca nel finale e nello sprint risolutivo per l’assegnazione del successo di giornata s’impone di forza e centra così la sua centesima vittoria in carriera. Sul traguardo di Rouen il fenomeno della UAE Team Emirates-XRG precede la maglia gialla Mathieu van der Poel della Alpecin – Deceuninck e il danese Jonas Vingegaard della Team Visma Lease a Bike, l’unico in grado di riuscire a tenere il passo quando lo sloveno accelera in salita. Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step, nono in classifica a 58’’ dal leader, accusa il colpo quando il vincitore del 2024 attacca, dimostra di avere però una condizione fisica più che buona perché riesce a rientrare e nel finale perde solamente altri tre secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it