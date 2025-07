Google ha rilasciato l’aggiornamento di luglio 2025 per smartphone e tablet Pixel

Google ha annunciato il rilascio dell’aggiornamento di luglio 2025 per tutti gli smartphone e tablet Pixel supportati, garantendo maggiore sicurezza e prestazioni ottimali. Questo nuovo update include le patch di sicurezza più recenti, proteggendo i dispositivi da vulnerabilità emergenti e migliorando l’esperienza utente complessiva. Scopriamo insieme cosa cambia e come aggiornare i tuoi dispositivi per sfruttare al massimo queste novità.

Google ha rilasciato il nuovo aggiornamento mensile: su tutti i Pixel attualmente supportati, arrivano le patch di sicurezza di luglio 2025.

Google ha rilasciato la Beta 1.1 di Android 16 QPR1 per risolvere alcuni bug - Google sorprende ancora, rilasciando la Beta 1.1 di Android 16 QPR1, una patch che mira a migliorare l'esperienza degli utenti correggendo i bug riscontrati nella precedente versione.

