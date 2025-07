Skymetro il punto sulla decisione presa dalla sindaca Salis Cosa succede ora | Video

Il dibattito sulla controversa realizzazione dello Skymetro a Genova si infiamma con la presa di posizione della sindaca Salis: “Non si farà”. La tensione tra il Comune e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti supera il limite, lasciando il progetto in stand-by. Cosa succederà ora? Scopriamo insieme le possibili conseguenze di questa decisione e il futuro di un’opera tanto discussa.

Il fatto del giorno di oggi è il muro contro muro tra il comune di Genova e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul progetto dello Skymetro. La sindaca Salis: “Non si farà”.Ne parla Annamaria Coluccia della cronaca di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Skymetro, il punto sulla decisione presa dalla sindaca Salis. Cosa succede ora | Video

