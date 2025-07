Incidente in via Limitese auto ribaltata | 83enne in prognosi riservata

Un incidente devastante in via Limitese scuote la comunità di Capraia e Limite. Alle 18, due auto si sono scontrate violentemente, con una Smart che si è ribaltata in modo spettacolare. A bordo, una donna di 79 anni e un’83enne, quest’ultima in prognosi riservata dopo aver riportato ferite gravi. Il dramma si aggiunge alla preoccupazione; le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questa tragica svolta.

Capraia e Limite, 8 luglio 2025 - Brutto incidente alle 18 in via Limitese, all'altezza del Löwengrube pub. Da quanto abbiamo potuto apprendere due auto sono entrate in collisione – per motivi ancora da accertare –: una Smart ha finito la propria corsa ribaltandosi. Al volante una donna, 79 anni, che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli; lato passeggero una 83enne che invece ha riportato ferite importanti, tali da richiedere l'intervento di Pegaso per il trasporto a Careggi dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, la Pubblica Assistenza di Castelfiorentino, la Pubblica Assistenza di Montelupo, i vigili del fuoco (che hanno estratto l'anziana dalle lamiere) e la polizia municipale dell'Unione.

