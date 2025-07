Schianto frontale sull’Adriatica due feriti gravi | traffico bloccato per ore

Un drammatico incidente frontale sulla statale Adriatica a Camerlona ha causato gravi feriti e un traffico in tilt per ore. Intorno alle 19, due veicoli si sono scontrati all'intersezione con via Annichera, bloccando la circolazione e mettendo in allarme i soccorritori. La questione delle cause resta ancora da chiarire, mentre le vite delle persone coinvolte sono appese a un filo. La sicurezza stradale resta una prioritĂ irrinunciabile per tutti noi.

Carmelona (Ravenna), 8 luglio 2025 – Grave i ncidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la statale Adriatica, che in quel tratto prende il nome di via Reale, all’intersezione con via Annichera, nei pressi del cimitero di guerra di Camerlona. Intorno alle 19, una Ford Focus e un’Alfa Romeo MiTo si sono scontrate frontalmente sulla corsia Nord per cause ancora da chiarire. L’impatto ha provocato il ferimento di due persone, entrambe in condizioni serie: una è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena, l’altra all’ospedale di Ravenna. I mezzi, dopo lo scontro, sono rimasti fermi al centro della carreggiata, rendendo impossibile il transito in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto frontale sull’Adriatica, due feriti gravi: traffico bloccato per ore

In questa notizia si parla di: adriatica - schianto - frontale - feriti

