Alcaraz non sbaglia e travolge Norrie | ecco chi sfiderà in semifinale a Wimbledon

Alcaraz va come un treno: vince contro ogni avversario con sicurezza e stile, dimostrando di essere il protagonista indiscusso di Wimbledon 2025. La sua performance travolgente ai quarti contro Norrie è solo l'inizio di un cammino mozzafiato che lo vede ormai in piena corsa per la finale. Riuscirà il talento spagnolo a conquistare il suo primo titolo sul campo londinese? La risposta si delinea sempre più vicina.

Momento magico per Carlos Alcaraz che non sbaglia ai quarti di Wimbledon e travolge Norrie: ecco chi incontrerà in semifinale. Carlos Alcaraz, ora come ora, è il più in forma di tutti: è impossibile da negare. Lo spagnolo è riuscito a stra-vincere anche ai quarti di finale e a strappare così il pass per approdare direttamente in semifinale a Wimbledon anche in questo 2025 che ormai gli sta sorridendo. Alcaraz va come un treno: vince contro Norrie e si prepara per la semifinale di Wimbledon. Contro Norrie non c’è stata storia e il punteggio parla da sé: Alcaraz ha infatti vinto per 6-2, 6-3, 6-3. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: alcaraz - norrie - semifinale - wimbledon

Wimbledon: Alcaraz rimonta Rublev tra distrazioni e magie. Ai quarti trova l'inglese Norrie - Nel cuore di Wimbledon, Alcaraz sorprende tutti con una rimonta spettacolare contro Rublev, sfoderando magie e nervi saldi tra distrazioni e colpi irresistibili.

DI CORSA IN SEMIFINALE Alcaraz non perde tempo conrto Norrie, battuto per 6-2 6-3 6-3, lo spagnolo accede così alla terza semifinale di fila a #Wimbledon Partita numero 23 vinta a Londra, con sole due sconfitte, tra lui e la partita che potrebbe dargli il Vai su X

Taylor Fritz approda per la prima volta in carriera in semifinale a Wimbledon Norrie/Alcaraz BMW Italia Vai su Facebook

Alcaraz-Norrie a Wimbledon in diretta: 6-2, 6-3, 6-3, Carlos in semifinale contro Fritz; anche Sabalenka avanti; Alcaraz diretta Wimbledon: segui i quarti contro Norrie. Tennis oggi LIVE; LIVE Wimbledon: Alcaraz travolge Norrie 6-2 6-3 6-3. In semifinale sfiderà Fritz.

Wimbledon, Alcaraz batte Norrie e va in semifinale: sfiderà Fritz - Lo spagnolo e lo statunitense eliminano Norrie e Khachanov nei quarti ai Championships. Si legge su msn.com

Wimbledon 2025, Alcaraz batte Norrie e vola in semifinale - Nessun problema per Carlos Alcaraz nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. Lo riporta lapresse.it