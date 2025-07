Frattesi Inter la strada è segnata Sky | si va verso la permanenza! Quotazioni in rialzo anche grazie a Chivu

Il futuro di Davide Frattesi con l’Inter si prospetta sempre più luminoso, grazie anche alla benedizione di Chivu e alle quotazioni in costante rialzo. Le voci di un possibile addio sembrano allontanarsi, mentre la strada verso la permanenza si fa sempre più chiara. La recente evoluzione del mercato evidenzia come il centrocampista sia ormai un tassello insostituibile nel progetto nerazzurro. La vera svolta è ormai alle porte, e i tifosi possono iniziare a sognare in grande.

Le voci che circolavano su un possibile addio di Davide Frattesi dal mercato Inter si erano fatte sempre più insistenti nelle ultime settimane. Il centrocampista, che aveva vissuto una stagione con alti e bassi, era stato accostato a club come Napoli e Atletico Madrid, con il mercato che sembrava pronto a dare una nuova destinazione alla sua carriera. Tuttavia, a sorpresa, le cose stanno cambiando e il futuro di Frattesi a Milano sembra ormai segnato.

