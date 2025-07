Terracina crolla solaio in un ristorante Muore sommelier

Una tragedia scuote Terracina, provincia di Latina, dove il crollo di un solaio in un ristorante ha causato la morte di una giovane sommelier e il ferimento di altre dieci persone. L'incidente ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause e prevenire future tragedie. Un episodio che mette in luce l'importanza della sicurezza negli ambienti pubblici e solleva interrogativi su controlli e manutenzione. La comunità si stringe intorno alle vittime, aspettando risposte e giustizia.

Aperta un’inchiesta a Terracina, in provincia di Latina, per il crollo del solaio di un ristorante che ha provocato la morte di una giovane sommelier e il ferimento di 10 persone. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Terracina, crolla solaio in un ristorante. Muore sommelier

“A gennaio avevamo ristrutturato il tetto”. Crolla il solaio di Essenza a Terracina, muore la giovane sommelier - Una tragedia scuote Terracina: a gennaio, il crollo improvviso del solaio di un locale ha causato la perdita di una giovane sommelier e lasciato altri feriti.

