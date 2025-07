Non assumo comunisti fannulloni o gay nel mio locale | lo chef stellato Paolo Cappuccio linciato dalla sinistra

Una semplice ricerca di personale si trasforma in un caso esplosivo: lo chef stellato Paolo Cappuccio, tra i più rinomati al mondo, viene travolto da una bufera mediatica dopo un post controverso su Facebook. La sua dichiarazione, che escludeva categoricamente alcune categorie di persone, ha scatenato reazioni di sdegno e polemiche. Ma cosa c’è dietro a questa controversia e come reagiranno le parti coinvolte?

E’ bufera dopo il post su Facebook – poi scomparso dai social – in cui lo chef Paolo Cappuccio, tra i migliori cuochi al mondo, spiegava di cercare “chef con brigata per hotel 4 stelle in Trentino”, escludendo però “comunistifancazzisti” e “persone con problemi di alcol, droghe e di orientamento sessuale”. “Se eventualmente resta qualche soggetto più o meno normale. ben volentieri”, lo sfogo dello chef che al ‘ Corriere dell’Alto Adige ‘, una volta scoppiata la polemica, ha ribattuto: “Ho ricevuto insulti, parolacce, minacce, ‘fascista, devi stare a testa in giù’. Stiamo ancora a parlare del fascismo di 100 anni fa con il mondo in guerra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Non assumo comunisti fannulloni o gay nel mio locale”: lo chef stellato Paolo Cappuccio linciato dalla sinistra

