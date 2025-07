Chiamata tra l’agente di Skriniar e Manna | il calciatore vuole tornare da Conte

In un vortice di rumors e accordi di mercato, si fa strada l’interesse di Milan Skriniar a tornare in Italia, desideroso di rimettersi sotto la guida di Antonio Conte. Tra contatti con il Napoli e una chiamata del direttore sportivo Giovanni Manna all’agente del difensore slovacco, il futuro del calciatore si fa ancora più intrigante. La suggestione di un ritorno al passato si fa strada nel cuore dei tifosi…

Tra Skriniar e il Napoli c’è contatto, con il direttore sportivo Giovanni Manna che avrebbe chiamato l’agente del calciatore slovacco per sentire di una possibilità di ritorno in Italia per il suo assistito Si preme per una trattativa Milan Skriniar vuole tornare in Italia e più precisamente sotto la direzione di Antonio Conte. Il calciatore . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

