Piantedosi e delegazione Ue respinti in Libia | la sinistra esulta

In un episodio che ha fatto discutere, Piantedosi e la delegazione UE sono stati respinti dalle autorità libiche orientali, sotto il comando del generale Haftar. La reazione della sinistra è immediata: esultano per questa dimostrazione di autonomia libica. Ma cosa implica davvero questa tensione diplomatica? E quali effetti potrebbero avere sulle relazioni internazionali e sulla gestione migratoria nel Mediterraneo? La vicenda si fa sempre più complessa e…

Matteo Piantedosi respinto. Le autorità della Libia orientale, che fanno riferimento al generale Khalifa Haftar, hanno ordinato di lasciare "immediatamente" il Paese a una delegazione composta dal ministro dell'Interno e ai suoi colleghi di Grecia e Malta, ma anche al commissario Europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner, oggi in visita in Libia. Denunciando non meglio precisate "violazioni" commesse dai tre ministri, il governo di Bengasi in una nota ha sottolineato che la visita è stata "annullata" al loro arrivo all'aeroporto internazionale di Benina. Le autorità della Libia orientale hanno definito i tre ministri "persone non grate", intimandogli di lasciare subito il Paese.

In questa notizia si parla di: libia - piantedosi - delegazione - respinti

