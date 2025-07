UFFICIALE – Ritiro Inter svelata la data d’inizio dei lavori per la stagione 25 26

L’attesa è finita: l’Inter ha ufficializzato la data di inizio del ritiro per la stagione 2025/2026, segnando il ritorno sui campi dopo un breve periodo di pausa. I tifosi nerazzurri possono già sognare le prime sfide e i nuovi obiettivi dell’annata alle porte. La preparazione comincia ufficialmente, e il club promette emozioni e grandi sfide. Restate con noi, perché il futuro nerazzurro si fa sempre più avvincente!

Pochi settimane di pausa per i nerazzurri, che presto torneranno ad allenarsi. Il club comunica ufficialmente la data d’inizio del ritiro dell’Inter in vista della stagione 20252026. RIPRESA – Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla data d’inizio del ritiro dell’Inter, adesso arriva la notizia ufficiale direttamente dall’interno. Attraverso un comunicato pubblicato sul sito, infatti, il club nerazzurro informa che la squadra di Cristian Chivu tornerà al lavoro, in vista della stagione 20252026, sabato 26 luglio. Questo, quindi, il giorno del raduno dei nerazzurri, che si ritroveranno ad Appiano Gentile durante la mattinata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Ritiro Inter, svelata la data d’inizio dei lavori per la stagione 25/26

