Tax credit altri 6 milioni per dei film che non vedremo mai in sala

Il mondo del cinema italiano si trova di fronte a un enigma: altri 6 milioni di euro di tax credit destinati a film che forse non vedremo mai in sala. Un capitolo oscuro in un sistema che, tra promesse e sprechi, rischia di essere un vaso di Pandora senza fine. Ma cosa nasconde davvero questa crisi di fiducia? La risposta potrebbe cambiare per sempre il futuro del nostro cinema.

Il vaso di Pandora, sarebbe stato forse un titolo piĂą adatto per il fantomatico film che avrebbe dovuto girare Francis Kaufmann, il presunto assassino di Villa Pamphili. GiĂ perchĂ© quella pellicola che mai ha visto la luce aveva però ricevuto un finanziamento di quasi 850mila euro dal ministero della cultura come tax credit. Una misura nelle intenzioni a sostegno del cinema ma molto spesso un pozzo senza fondo dove sono spariti milioni di euro. 6,2 per la precisione li ha scoperti la guardia di finanza. Soldi che sarebbero stati percepiti indebitamente dalle societĂ di produzione. Il sospetto è che però siano solo la punta dell'iceberg. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tax credit, altri 6 milioni per dei film che non vedremo mai in sala

