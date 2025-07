Svolta Osimhen emissari del Galatasaray in Italia per trattare con il Napoli

Una svolta clamorosa scuote il mercato calcistico: gli emissari del Galatasaray sono in Italia per trattare con il Napoli e il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto. Con voci che circolano di un suo possibile trasferimento, le prossime ore saranno decisive per capire se il bomber nigeriano lascerà il club partenopeo. La suggestione di un trasferimento in Turchia potrebbe rivoluzionare la Serie A e aprire nuovi scenari di mercato.

Galatasaray in Italia per trattare Osimhen Secondo le ultime indiscrezioni, Victor Osimhen avrebbe deciso di accettare l’offerta del Galatasaray, pronto così a proseguire la sua . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Svolta Osimhen, emissari del Galatasaray in Italia per trattare con il Napoli

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - italia - trattare

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Osimhen, Galatasaray in Italia per trattare? Di Marzio: “Napoli non ha appuntamenti” Lo scrive sul suo sito ufficiale: "Non ci saranno sconti né trattative al ribasso: questa è la linea ferma della società azzurra, confermata anche nelle ultime ore https://ilnapolista Vai su X

Galatasaray offre 55 milioni per Osimhen, ma il Napoli vuole i 75 della clausola Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il Galatasaray ha offerto 50 milioni più 5 di bonus per Victor Osimhen, ma il Napoli ha detto no e insiste sulla claus Vai su Facebook

Osimhen spinge per il Galatasaray: Napoli tratta, ore decisive; Osimhen, blitz in Italia del vicepresidente del Galatasaray: la situazione – Mediaset; Asse Osimhen-Galatasaray, il presidente vola in Italia per provare a chiudere.

Osimhen, Galatasaray in Italia per trattare? Di Marzio: “Napoli non ha appuntamenti” - Secondo Di Marzio ed altre fonti autorevoli, i vertici del Galatasaray sarebbero in arrivo in Italia per parlare col Napoli di Osimhen. Scrive ilnapolista.it

Osimhen spinge per il Galatasaray: Napoli tratta, ore decisive - Il Napoli aspetta offerte concrete: clausola da 75 milioni o si valuta pagamento in rate. Segnala stylo24.it