Perché la Juve non ha ancora un direttore sportivo e come sta facendo Comolli a fare mercato da solo

La Juventus continua a navigare senza un direttore sportivo ufficiale, lasciando spazio a Comolli di prendere in mano il timone del mercato bianconero. Come sta riuscendo questo single manager a gestire da solo tutte le operazioni? Scopriamo insieme come l’ex dirigente sta plasmando il futuro della Vecchia Signora, affrontando sfide e opportunità inaspettate. Continua a leggere.

La Juventus è ancora senza un direttore sportivo e un direttore tecnico. Comolli però sta portando avanti il mercato dei bianconeri da soli e sta operando quasi in tutti i settori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

