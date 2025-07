È corso verso l' aereo e poi Morte in pista cosa hanno visto i passeggeri

Un dramma straziante si è svolto all’aeroporto di Orio al Serio, dove un giovane testimone ha assistito a scene agghiaccianti: un ragazzo che tenta di sfuggire, si lancia contro il motore e poi scompare in modo misterioso. Cosa ha spinto Andrea Russo a compiere un gesto così estremo? La risposta rimane avvolta nel dolore e nell’incertezza, lasciando tutti con una domanda senza risposta.

“Ho visto un ragazzo scappare dagli steward. All'inizio si è buttato contro il motore di destra dell'aereo, per poi fare il giro e buttarsi, oppure essere risucchiato, dall'altro motore. Un gesto volontario? Non saprei valutarlo". Un giovane testimone racconta così quanto visto all'aeroporto di Orio al Serio, vicino Bergamo, dove un 35enne, Andrea Russo, questa mattina si è presumibilmente suicidato venendo risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Il testimone le cui parole sono state raccolte da Bergamonews era sulla scaletta per salire a bordo di un aereo poco distante da quello della tragedia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "È corso verso l'aereo e poi...". Morte in pista, cosa hanno visto i passeggeri

