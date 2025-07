Samsung chiude il supporto software per tre dispositivi Galaxy prima del lancio di One UI 8

Mentre l’attesa per One UI 8.0 si fa sempre più intensa, Samsung ha annunciato la fine del supporto software per tre dei suoi dispositivi Galaxy. Una decisione che potrebbe influenzare gli utenti più fedeli e segnare un nuovo capitolo nella evoluzione software dell’azienda. Scopriamo insieme cosa significa questa scelta e come potrebbe impattare i possessori di questi device, in attesa delle novità che arriveranno con il prossimo aggiornamento.

Quando manca poco al rilascio del nuovo aggiornamento One UI 8.0, Samsung comunica la cessazione del supporto software per tre dispositivi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung chiude il supporto software per tre dispositivi Galaxy prima del lancio di One UI 8

