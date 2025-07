DIRETTA Mondiale per Club Fluminense-Chelsea | Segui la cronaca LIVE

Segui in diretta live la semifinale del Mondiale per Club tra Fluminense e Chelsea, un incontro che promette emozioni intense e sorprese da non perdere. Mentre il calcio globale si concentra negli Stati Uniti, le squadre mettono in campo tutta la loro determinazione per conquistare il passaggio alla finale. Dopo l’eliminazione delle italiane, ora tocca a queste due contendenti scrivere la storia. Chi si prenderà il grande palcoscenico? Resta con noi per scoprirlo!

Si apre la fase finale della manifestazione con la prima delle due semifinali in programma tra i brasiliani e i londinesi Si avvia alla chiusura la prima edizione del Mondiale per Club, che si sta disputando negli Stati Uniti. Dopo l’eliminazione delle italiane Inter e Juventus agli ottavi di finale, adesso è tempo di pensare alle semifinali. Maresca (LaPresse) – Calciomercato.it Il sorprendente Fluminense di Renato Portaluppi è arrivato a questo punto della competizione eliminando l’Inter di Cristian Chivu con un netto 2-0 e l’altra sorpresa della competizione, l’ Al-Hilal dell’ex nerazzurro Simone Inzaghi nei quarti: 2-1 il risultato finale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Mondiale per Club, Fluminense-Chelsea | Segui la cronaca LIVE

