Carlos Alcaraz batte in scioltezza Cameron Norrie e approda in semifinale a Wimbledon

Carlos Alcaraz sorprende ancora, battendo facilmente Cameron Norrie e qualificandosi per le semifinali di Wimbledon. La sua prestazione implacabile e il dominio assoluto sul campo testimoniano la sua straordinaria crescita nel circuito. Con questa vittoria, il talento spagnolo si conferma tra i grandi, rafforzando la speranza di conquistare il titolo. Il suo cammino verso la gloria continua, e il pubblico attende con emozione il prossimo passo di Carlitos.

Senza neanche sudare. Carlos Alcaraz ha dominato il quarto di finale di Wimbledon contro Cameron Norrie (n.61 del ranking). Troppa la differenza tra il funambolo spagnolo (n.2 del mondo e campione in carica) e il britannico e in 1 ora e 41 minuti di gioco è calato il sipario sullo score di 6-2 6-3 6-3. Un dominio che consente a Carlitos di qualificarsi per la terza volta consecutiva in semifinale in questo Major, ottenendo la 23ma affermazione consecutiva nel massimo circuito internazionale e la 19ma in questo Slam. In semifinale ci sarà l’americano Taylor Fritz e obiettivamente si fa fatica a immaginare che il californiano possa impedire ad Alcaraz il raggiungimento della finale dei Championships. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz batte in scioltezza Cameron Norrie e approda in semifinale a Wimbledon

In questa notizia si parla di: carlos - alcaraz - cameron - norrie

Carlos Alcaraz: “Musetti era nervoso, ne ho approfittato. Giocare in casa può essere uno svantaggio” - Carlos Alcaraz ha trionfato nella semifinale degli Internazionali d'Italia, battendo Lorenzo Musetti in due set sul campo del Foro Italico.

Non poteva creare alcun problema Cameron #Norrie a Carlos #Alcaraz. Solo una versione Babbo Natale di Alcaraz poteva creare un minimo di pathos alla sfida. Ma oggi Carlos non ha regalato nulla ed ha vinto agevolmente. Venerdì però sarà sfida vera con Vai su X

Al via i quarti di finale. Tocca subito a Carlos Alcaraz che affronta l’idolo di casa Cameron Norrie Vai su Facebook

Carlos Alcaraz liquida velocemente Norrie ed è in semifinale a Wimbledon; Live Cameron Norrie - Carlos Alcaraz - Wimbledon Maschile: Punteggi & Highlights Tennis - 08/07/2025; Wimbledon: Alcaraz stratosferico annienta Norrie in 3 set.

Wimbledon, Carlos Alcaraz non lascia scampo a Cameron Norrie e vola in semifinale - Al murciano sono sufficienti tre set, completati in cento minuti, per avere la meglio sul britannico e superare i quarti di finale. Lo riporta msn.com

Wimbledon 2025, Alcaraz batte Norrie e vola in semifinale - Nessun problema per Carlos Alcaraz nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. Riporta lapresse.it