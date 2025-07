Wimbledon Fritz vince il braccio di ferro con Khachanov 3-1 In semifinale sfida con Alcaraz | lo spagnolo travolge Norrie

Wimbledon si infiamma con emozioni da brivido: Fritz, il talento statunitense, conquista i quarti dominando Khachanov e portandosi avanti nel torneo. La sua forza e determinazione sono la chiave del suo successo, mentre Alcaraz si prepara a un incontro mozzafiato contro Taylor Fritz, fresco di vittoria. Chi salirà in vetta e conquisterà il prestigioso titolo? La sfida promette scintille e sorprese fino all’ultimo scambio.

Taylor?Fritz avanza con autorevolezza ai quarti di finale di Wimbledon, superando Karen Khachanov in una prova di forza che conferma il suo straordinario stato di forma sull'erba. Il match, attesissimo, si è concluso con un netto 3-1 (6-3, 6-4, 1-6, 7-6) in favore dell'americano n.?5 del mondo. Alcaraz travolge Norrie Sarà Carlos Alcaraz a sfidare lo statunitense Taylor Fritz nella semifinale.

