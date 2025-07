Trump riprende l' invio di armi a Kiev

Donald Trump torna a far parlare di sé riprendendo l'invio di armi a Kiev, un tema caldo nel contesto del conflitto ucraino. Il suo disappunto verso Putin si fa sentire forte e chiaro, con l'annuncio di possibili sanzioni dure contro la Russia. In un quadro già complesso, le sue dichiarazioni aggiungono benzina al fuoco, lasciando presagire sviluppi imprevedibili. Ma cosa significa tutto questo per la pace in Ucraina?

20.00 Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito di non essere contento del capo del Cremlino, Vladimir Putin, spiegando che sta valutando di imporre sanzioni 'molto dure' alla Russia per la guerra in Ucraina. "Sta uccidendo un sacco di persone. E molte di queste sono i suoi soldati, ha aggiunto Trump, rispondendo ai giornalisti durante una riunione del governo. "Putin sta dicendo un sacco di stronzate sull'Ucraina", ha detto testualmente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

