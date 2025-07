riapre la casa pertini donando una vista unica su fontana di trevi

Ora, grazie alla riapertura di Casa Pertini, potrai godere di una vista esclusiva e mozzafiato sulla Fontana di Trevi, un angolo di Roma che incanta da secoli. Un’occasione unica per immergersi nella magia di questa meraviglia senza il caos delle folle, vivendo un’esperienza indimenticabile e autentica. Prenota subito la tua visita e scopri Roma da una prospettiva privilegiata, lasciandoti trasportare dalla sua storia e bellezza infinita.

Tra le infinite bellezze di Roma, Fontana di Trevi è da sempre uno dei luoghi piĂą affascinanti, protagonista di scene cult come quella del film "La dolce vita" fino ad arrivare ad essere lo sfondo di videoclip musicali come recentemente mostrato da Achille Lauro per la sua "Incoscienti giovani". Quotidianamente però romani e turisti sono costretti a lottare e sfidare le insormontabili masse di persone per poterla ammirare e lanciare la famosa monetina sognando. Dal 3 luglio gli amanti della celebre Fontana potranno finalmente ammirarla da un punto panoramico ricco di storia che lascerĂ senza fiato: dopo vent'anni di abbandono ha infatti riaperto la celebre mansarda dell'amato Presidente della Repubblica Sandro Pertini.