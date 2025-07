Caserta rissa in strada Ucciso un 25enne

Una tranquilla serata a Caserta si è trasformata in tragedia: una rissa scoppiata per motivi ancora da chiarire ha portato alla morte di un giovane di soli 25 anni. La violenza improvvisa e cruenta ha sconvolto la comunità, lasciando un segno indelebile. Restate con noi per seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda e scoprire cosa si nasconde dietro questa tragica perdita.

Rissa in strada a Caserta: un 25enne è morto dopo essere stato accoltellato. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caserta, rissa in strada. Ucciso un 25enne

