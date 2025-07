Bologna affitti alle stelle anche in periferia

La ricerca di una casa a Bologna si trasforma in una vera e propria sfida, tra truffe, prezzi alle stelle e compromessi difficili da accettare. Per studenti, lavoratori pendolari e giovani diplomati, trovare un alloggio decente diventa ogni giorno più complicato, anche lontano dal centro. Ma quali sono le soluzioni possibili per affrontare questa crisi abitativa? Scopriamolo insieme, perché la speranza di una sistemazione accessibile non è ancora persa.

Una ricerca disperata, quella di una stanza a Bologna, tra truffe, compromessi e prezzi folli. La caccia alla casa per studenti, lavoratori pendolari o giovani diplomati non si ferma, e diventa sempre più difficile. Appartamenti in condizioni fatiscenti, stanze singole mai sotto i 500 euro, e nemmeno spostarsi in periferia per pagare meno è più un’opzione conveniente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna,"affitti alle stelle anche in periferia

In questa notizia si parla di: bologna - periferia - affitti - stelle

Era alla Dozza e da tre anni studiava Scienze giuridiche all'università di Bologna. Giovedì è uscito per discutere la tesi, ma dopo la proclamazione non è tornato in carcere. Sta scontando una pena a dieci anni e undici mesi Vai su Facebook

Bologna, studenti a caccia di alloggi fra truffe e prezzi folli. Affitti alle stelle anche in periferia: 500 euro per un posto letto; Bologna, l'assessore all'Urbanistica e gli affitti impossibili: «Abbiamo fatto il massimo, tocca al governo investire. Sono ripartiti progetti fermi da 20 anni»; Affitti a Bologna, città proibita: anche 1.300 euro per una stanza.

Bologna, studenti a caccia di alloggi fra truffe e prezzi folli. Affitti alle stelle anche in periferia: 500 euro per un posto letto - In aumento anche le locazioni in periferia, e i monolocali raramente vanno sotto il migliaio di euro al mese, anche negli studentati privati. corrieredibologna.corriere.it scrive

Casa a Bologna: vendite in calo, affitti alle stelle - Il Resto del Carlino - Casa a Bologna: vendite in calo, affitti alle stelle Dondi (Nomisma): ... Da ilrestodelcarlino.it