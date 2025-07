Strage di bambine a Southport al via l’inchiesta pubblica | Uno dei crimini più orrendi della nostra storia recente

Una tragedia che ha scosso l’intera nazione, la strage di Southport rappresenta uno dei momenti più bui della nostra storia recente. L’udienza pubblica a Liverpool segna il primo passo verso la verità e la giustizia, spezzando il silenzio che ha avvolto questa orribile vicenda. La speranza è che questa indagine illumini le cause profonde di un crimine così terribile, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

È cominciata oggi, nella discrezione di un’aula di tribunale a Liverpool, l’udienza introduttiva della commissione indipendente incaricata di far luce sulla strage di Southport. Un eccidio che, a quasi un anno di distanza, continua a far indignare la Gran Bretagna. Era la fine di luglio 2024 quando Axel Rudakubana, neppure maggiorenne, figlio di rifugiati ruandesi, entrò impugnando un coltello in un centro ricreativo della città nel Nord Inghilterra, dove decine di bambine, tra i cinque e i dieci anni, stavano provando un saggio di danza sulle musiche di Taylor Swift. Massacro di Southport: via all’inchiesta pubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it