Vince Russo deride il segmento backstage Styles Mysterio | Rivoluzionario come Lo Squalo

Vince Russo, noto per la sua pungente ironia, non ha potuto fare a meno di deridere il segmento backstage di questa settimana su RAW, definendolo “rivoluzionario come lo squalo”. Tra chiacchiere sull’infortunio di Liv Morgan e confronti accesi, Dominik Mysterio ha... Un episodio che fa riflettere su come i segmenti più semplici possano diventare i nuovi protagonisti del caos WWE.

L’ex head writer della WWE, Vince Russo, ha preso in giro il segmento del Judgment Day andato in onda questa settimana a RAW. La celebre fazione è stata protagonista di un segmento particolare nel backstage, durante il quale i membri discutevano dell’infortunio e della riabilitazione di Liv Morgan. Dopo aver discusso del possibile ritorno di Liv, il gruppo ha rivolto l’attenzione agli affari più urgenti. In quel momento, Dominik Mysterio ha notato una torta con la scritta “ Guarisci presto “, inviatagli dal suo prossimo sfidante, AJ Styles. LET THERE BE CAKE! pic.twitter.comef7aZVGIeB — WWE (@WWE) July 8, 2025 Nel corso del podcast Legion of RAW, Russo ha commentato il segmento in modo sarcastico, sottolineando ironicamente quanto impegno e pianificazione ci siano voluti per preparare una scena del genere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net