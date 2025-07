Von der Leyen sotto attacco l’Italia si spacca | la mozione che smaschera la destra di governo

l’attacco contro von der Leyen, l’Italia si divide profondamente: da un lato la sfiducia che mette in discussione la stabilità europea, dall’altro le tensioni interne tra le forze di governo. La mozione di sfiducia, ancora da votare, ha già acceso un dibattito acceso e complesso, rivelando le fragilità di una maggioranza che si gioca il destino nelle aule di Bruxelles e nei corridoi di Roma. A questo punto, tutto è in gioco.

La mozione di sfiducia contro la Commissione von der Leyen non è ancora stata votata, ma ha già prodotto il suo effetto: scoprire le carte, rompere gli equilibri precari, svelare le contraddizioni che tengono insieme la maggioranza italiana a Bruxelles e a Roma. La data del voto è fissata per giovedì 10 luglio, ma il Parlamento europeo si muove da giorni come un’aula di tribunale, dove le accuse rimbalzano e gli imputati si scambiano i ruoli. A firmare la mozione sono stati oltre 70 eurodeputati, in gran parte appartenenti alla destra radicale del gruppo ECR e al nuovo gruppo “Patrioti per l’Europa” che riunisce Lega e Rassemblement National. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Von der Leyen sotto attacco, l’Italia si spacca: la mozione che smaschera la destra di governo

