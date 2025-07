Giallo sul malore di Lotito in Senato Il presidente ricoverato al Gemelli ironizza | sono le maledizioni che mi mandano

Un vero giallo si infittisce intorno al malore di Claudio Lotito, dopo le voci di crisi e ricovero al Gemelli. Mentre le notizie si susseguono, lo staff del senatore azzurro smentisce categoricamente: "Le sue condizioni sono buone" e scherza sulle maledizioni che, a quanto pare, lo perseguitano. Un episodio che ha acceso il dibattito sulla trasparenza e le voci nel mondo politico e sportivo, lasciando tutti con il fiato sospeso e una domanda: cosa c’è dietro questa vicenda?

“In merito alle notizie circolate nel pomeriggio, si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore”. Lo precisa in una nota lo staff del senatore azzurro e patron della Lazio. Il malore di Lotito smentito dallo staff del presidente. “Con la consueta ironia – viene ancora riferito -, lo stesso senatore ha voluto sdrammatizzare al telefono con alcuni giornalisti: “Nessun malore. Chi mi manda maledizioni dovrĂ sopportarmi ancora a lungo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giallo sul malore di Lotito in Senato. Il presidente, ricoverato al Gemelli, ironizza: sono le maledizioni che mi mandano

