Wimbledon 2025 Alcaraz batte Norrie e vola in semifinale

Wimbledon 2025 si infiamma con un’Alcaraz scatenato! Il giovane talento spagnolo ha dimostrato tutta la sua forza, eliminando facilmente Cameron Norrie e conquistando un posto tra le migliori quattro del torneo. Con il suo stile irresistibile e una determinazione di ferro, Carlos si prepara ora alla sfida con Taylor Fritz. La corsa verso il trofeo più ambito è più viva che mai: chi conquisterà il sogno londinese?

Nessun problema per Carlos Alcaraz nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. Il tennista spagnolo ha travolto in tre set il britannico Cameron Norrie, numero 61 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3 in un’ora e 41? di gioco. In semifinale il numero due al mondo affronterà lo statunitense Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, Alcaraz batte Norrie e vola in semifinale

In questa notizia si parla di: wimbledon - alcaraz - norrie - semifinale

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Taylor Fritz approda per la prima volta in carriera in semifinale a Wimbledon Norrie/Alcaraz @BMWItalia Vai su X

Taylor Fritz approda per la prima volta in carriera in semifinale a Wimbledon Norrie/Alcaraz BMW Italia Vai su Facebook

Alcaraz-Norrie a Wimbledon in diretta: 6-2, 6-3, 6-3, Carlos in semifinale contro Fritz; anche Sabalenka avanti; Alcaraz diretta Wimbledon: segui i quarti contro Norrie. Tennis oggi LIVE; LIVE Wimbledon: Alcaraz travolge Norrie 6-2 6-3 6-3. In semifinale sfiderà Fritz.

Wimbledon, Alcaraz batte Norrie e va in semifinale: sfiderà Fritz - Lo spagnolo e lo statunitense eliminano Norrie e Khachanov nei quarti ai Championships. Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Wimbledon 2025, Alcaraz batte Norrie e vola in semifinale - Nessun problema per Carlos Alcaraz nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. Lo riporta lapresse.it