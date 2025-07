Wimbledon 2025 Aryna Sabalenka rimonta Laura Siegemund ed approda in semifinale

Wimbledon 2025 regala emozioni intense e sorprese incredibili. La numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per superare la tenace Laura Siegemund, conquistando un’epica vittoria dopo quasi tre ore di battaglia. Ora, la campionessa bielorussa si prepara ad affrontare la talentuosa statunitense Amanda Anisimova in semifinale, pronta a scrivere un altro capitolo emozionante della sua avventura londinese. Nel primo set…

Servono quasi tre ore di battaglia alla numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, per conquistare l’accesso alla semifinale del torneo di singolare femminile di Wimbledon 2025: sconfitta nei quarti di finale la tedesca Laura Siegemund, rimontata e battuta per 4-6 6-2 6-4 dopo due ore e 56 minuti. Per Sabalenka nel penultimo atto ci sarà la sfida con la statunitense Amanda Anisimova, numero 13 del tabellone. Nel primo set la teutonica parte a tutta e mette in crisi la bielorussa, portandosi addirittura sul 3-0 pesante. Sabalenka reagisce, recupera uno dei due break di ritardo ed accorcia fino al 2-3, ma la tedesca replica allungando nuovamente sul 5-2 pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, Aryna Sabalenka rimonta Laura Siegemund ed approda in semifinale

